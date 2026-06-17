Haziran ayının üçüncü haftasında gündeme gelen konulardan biri de Babalar Günü oldu. Babalara duyulan sevgi, saygı ve minneti ifade etmek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde her yıl haziran ayında kutlanan Babalar Günü için geri sayım sürüyor. Peki, Babalar Günü ne zaman? Bu yıl kutlamalar bu pazar mı gerçekleşecek?

Babalar Günü, babalık rolünü üstlenen ve bu sorumluluğu benimseyen erkekleri onurlandırmak için kutlanır. Aynı zamanda babalara ve baba figürlerine (dedeler, amcalar, üvey babalar vb.) çocuk yetiştirirken yaptıkları fedakarlıklar, gösterdikleri sevgi ve ailelerine olan bağlılıkları için teşekkür etme fırsatı sunar.

ÜLKELERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Babalar Günü'nün kökenleri Orta Çağ Avrupası'na kadar uzanır. Aradan yüzyıllar geçtikten sonra Babalar Günü dünyanın birçok ülkesinde kutlanan bir gün haline geldi. Bu da babaların ve baba figürlerinin toplumlar için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. Babalar Günü'nün tarihi ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Örneğin İspanya'da 19 Mart'ta kutlanırken, Yeni Zelanda'da eylül ayının ilk pazar günü kutlanır. Babalar Günü; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Hindistan ve birçok ülkede her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanır.

Babalar Günü 2026 tarihi... Babalar Günü ne zaman, bu pazar mı kutlanacak?

BABALAR GÜNÜ BU YIL NE ZAMAN?

Babalar Günü 2026, 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gün, hayatlarımızı güçleri, sevgileri ve sessiz fedakârlıklarıyla şekillendiren babaları, büyükbabaları ve baba figürlerini onurlandırmak için harika bir fırsat sunuyor.

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Günümüzde kutlanan modern Babalar Günü'nün ortaya çıkışı ise 20. yüzyılın başlarına dayanıyor.

Bilinen ilk Babalar Günü anma töreni, 5 Temmuz 1908'de Batı Virginia'nın Fairmont kentinde gerçekleştirildi.

Bu tören, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ölümcül maden kazasının ardından düzenlendi. Kazada 360'tan fazla erkek ve çocuk hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1.000 çocuk babasız kalmıştı.

Grace Golden Clayton, hayatını kaybeden babaları anmak amacıyla özel bir tören düzenlenmesini önerdi. Clayton da küçük yaşta babasını kaybettiği için bu acıyı yakından biliyordu.

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