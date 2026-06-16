ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gururu ASELSAN, hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) gerçekleştirilen anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.

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ANLAŞMA 2028 VE 2032 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

ASELSANdan 780 milyon euroluk dev sözleşme!

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