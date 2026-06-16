Anadolu Ajansı
ASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 780 milyon euroluk dev anlaşma!
ASELSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 780 milyon euroluk sözleşme imzalandı.
Özetle DinleASELSAN ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 780...
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Ekonomi az önce
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 780 milyon euroluk hava savunma sistemleri tedarik sözleşmesi imzalandı.
- Sözleşme tutarı 780 milyon euro.
- Sözleşme ASELSAN ve SSB arasında imzalandı.
- Konusu hava savunma sistemlerinin tedarikidir.
- Teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecek.
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki gururu ASELSAN, hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir anlaşmaya imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) gerçekleştirilen anlaşmayla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı.
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ANLAŞMA 2028 VE 2032 YILLARI ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 780 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 ve 2032 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
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