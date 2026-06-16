İETT'nin ulaşım istasyonlarında unutulan ve sahipleri çıkmayan binlerce eşya satışa çıktı. Toplam 7 bin 566 eşya, Karaköy Gar Binası’nda açık artırma yöntemiyle satıldı.

İETT'den açık arttırma usulü binlerce unutulmuş ürün satışa çıktı. Yasal muhafaza süresi dolan, Bulunmuş Eşya Birimi’ne teslim edilen ve sahibi bilinmeyen, birçok kullanılmış eşya 16 Haziran 2026 Salı günü 09.30-11.30 saatleri arasında Karaköy Gar Binası’nda açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. Büyük ilgi gören açık artırmaya birçok vatandaş katıldı. Fotoğraf makinesinden iPhone cep telefonuna kadar onlarca unutulmuş eşya açık artırma yöntemiyle satışa çıktı.

LAPTOP'TAN TABLETE HERŞEY VAR

İETT'nin yayınladığı bulunmuş eşya 2026 satışı genel listesine göre satışa çıkarılan 7 bin 566 eşyanın arasında çok değerli ürünler de bulunmakta. Yayımlanan listeye göre laptoptan tablete fotoğraf makinesinden iPhone cep telefonuna kadar her şey, mevcut açık arttırma genelgesine yönelik satışa çıkarıldı.

İETTden sahibi bulunamayan binlerce eşya satışa çıkıyor! Fotoğraf makinesinden İphone kadar birçok eşya var

TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

İETT'nin yayımladığı duyuru doğrultusunda açık artırmada eşyaların öncelikle toplu olarak satışı gerçekleştirildi. Toplu satışın gerçekleşmediği durumlarda ise eşyalar gruplar halinde satışa sunuldu. İETT'nin tüm vatandaşları davet ettiği açık artırmaya yoğun katılım olduğu görüldü.

İETTden sahibi bulunamayan binlerce eşya satışa çıkıyor! Fotoğraf makinesinden İphone kadar birçok eşya var

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