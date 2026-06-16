İETT'de unutulan binlerce eşya satışa çıktı! Fotoğraf makinesinden iPhone' a kadar birçok eşya var
İETT'nin ulaşım istasyonlarında unutulan ve sahipleri çıkmayan binlerce eşya satışa çıktı. Toplam 7 bin 566 eşya, Karaköy Gar Binası’nda açık artırma yöntemiyle satıldı.
- Satış, 16 Haziran 2026 Salı günü 09.30-11.30 saatleri arasında Karaköy Gar Binası’nda yapıldı.
- Satışa çıkarılan 7 bin 566 eşya arasında laptoptan tablete, fotoğraf makinesinden iPhone cep telefonuna kadar çeşitli ürünler bulunuyor.
- Eşyalar öncelikle toplu olarak, ardından gruplar halinde satışa sunuldu.
- Açık artırmaya yoğun katılım olduğu belirtildi.
İETT'den açık arttırma usulü binlerce unutulmuş ürün satışa çıktı. Yasal muhafaza süresi dolan, Bulunmuş Eşya Birimi’ne teslim edilen ve sahibi bilinmeyen, birçok kullanılmış eşya 16 Haziran 2026 Salı günü 09.30-11.30 saatleri arasında Karaköy Gar Binası’nda açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu. Büyük ilgi gören açık artırmaya birçok vatandaş katıldı. Fotoğraf makinesinden iPhone cep telefonuna kadar onlarca unutulmuş eşya açık artırma yöntemiyle satışa çıktı.
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LAPTOP'TAN TABLETE HERŞEY VAR
İETT'nin yayınladığı bulunmuş eşya 2026 satışı genel listesine göre satışa çıkarılan 7 bin 566 eşyanın arasında çok değerli ürünler de bulunmakta. Yayımlanan listeye göre laptoptan tablete fotoğraf makinesinden iPhone cep telefonuna kadar her şey, mevcut açık arttırma genelgesine yönelik satışa çıkarıldı.
TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR
İETT'nin yayımladığı duyuru doğrultusunda açık artırmada eşyaların öncelikle toplu olarak satışı gerçekleştirildi. Toplu satışın gerçekleşmediği durumlarda ise eşyalar gruplar halinde satışa sunuldu. İETT'nin tüm vatandaşları davet ettiği açık artırmaya yoğun katılım olduğu görüldü.