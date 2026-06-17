İçişleri Bakanlığı, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven, tehdit ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilere yönelik 54 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 258 şüpheli yakalanırken, sosyal medya aracılığıyla örgütlere eleman kazandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini öven ve örgütsel faaliyetlere destek veren paylaşımlar yaptığı belirlenen kişilere yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

258 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda 54 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çalışmalar kapsamında 258 şüpheli gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturmalarda, bazı şüphelilerin çeşitli iletişim uygulamaları üzerinden kurdukları gruplarda tetikçi temin etmeye yönelik içerikler paylaştıkları veya bu yönde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından suç ve suçluyu övücü paylaşımlar yaptıkları, tehdit ve hakaret içerikleri yayımladıkları, örgüt propagandasında bulundukları tespit edildi.

FAALİYETLERİ 'OLAĞAN' GÖSTERMEYİ HEDEFLEMİŞLER

Güvenlik birimlerinin incelemelerine göre şüphelilerin, suç örgütlerinin faaliyetlerini dijital mecralarda görünür kılmaya çalıştıkları, örgütler arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya üzerinden sürdürdükleri ve suç faaliyetlerini toplum nezdinde olağan göstermeyi hedefledikleri değerlendirildi.

Ayrıca sosyal medya platformlarının, örgütlere yeni üyeler kazandırmak ve örgütsel etki alanını genişletmek amacıyla araç olarak kullanıldığı yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.

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