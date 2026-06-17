İhlas Haber Ajansı • Bodrum
Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil düğün salonuna daldı! O anlar kamerada
Kaydet
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşırı sürat nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki düğün salonunun tabelasını yıkıp ağaca çarptığı korkutucu kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve eşinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı olayın şiddeti ve ortaya çıkan panik anları, güvenlik kamerası görüntüleriyle gözler önüne serildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR