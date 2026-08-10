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Spor

Messi'nin acı günü: Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı

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Messi'nin acı günü: Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı
Fotoğraf Başlığı Messinin acı günü: Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı

Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kansere karşı tedavi gördüğü belirtilen Jorge Messi'nin cenazesi, yoğun güvenlik önlemleri altında ve basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

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Arjantin basınına göre, Jorge Messi, Rosario kenti yakınlarındaki Perez kasabasında yer alan El Prado Mezarlığı'nda aile arasında düzenlenen törenle toprağa verildi. Arjantinli futbol yıldızı Messi ve eşi Antonela Roccuzzo ile aile ve yakınlarının katıldığı cenaze töreni yoğun güvenlik önlemleri altında ve büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildi.

Mezarlık çevresinde gazeteciler, polis ekipleri ve Arjantinli yıldızın hayranları toplandı. Çok sayıda taraftar, hem baba olarak hem de menajer olarak Messi'nin hayatında ve kariyerinde önemli bir yere sahip olan Jorge Messi'ye veda etmek için yanlarında hediyeler getirdi.

Messinin acı günü: Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı
Başlık ResmiMessinin acı günü: Babası Jorge Messi son yolculuğuna uğurlandı

JORGE MESSI BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Aile, ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapmazken Arjantin'in Clarin gazetesi, Jorge Messi'nin kanser tedavisi gördüğünü ve 2026 Dünya Kupası da dahil olmak üzere birkaç aydır hastanede tedavi altında olduğunu yazdı. Baba Messi'nin sağlık durumu, Dünya Kupası sırasında Arjantinli yıldızın Cezayir'e attığı golün ardından gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmiş, bu duygusal anlar babasının hastalığıyla ilişkilendirilmişti.

Öte yandan, Arjantinlilerin Messi'ye duyduğu yoğun sevginin aksine, mezarlık çevresindeki kalabalığın oldukça sınırlı kaldığı görüldü. Lionel Messi'nin doğduğu ev, taraftarların kapısına bıraktığı çok sayıda hediye, mektup, pankart ve çiçekle adeta bir anıt alanına dönüştü.

Başkent Buenos Aires'in 300 kilometre kuzeyindeki Rosario kentinde bulunan iki katlı mütevazı ev, Arjantin bayrakları ve yıldız futbolcuya destek mesajlarıyla donatıldı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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