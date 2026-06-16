2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden sürüyor. I Grubu'nda karşı karşıya gelecek Irak ve Norveç'in mücadelesi öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini, saatini ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya başladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yeni günün dikkat çeken karşılaşmalarından biri Irak ile Norveç arasında oynanacak. Turnuvadaki ilk maçlarına çıkacak iki ekip, grup aşamasına galibiyetle başlamayı hedefliyor.

IRAK-NORVEÇ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda oynanacak Irak-Norveç karşılaşması, Türkiye'de Dünya Kupası yayın haklarını elinde bulunduran TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon yayınlarının yanı sıra TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izleyebilecek.

Boston Stadı'nda oynanacak mücadele, gruptaki dengeleri belirlemesi açısından büyük önem taşıyor. 2026 Dünya Kupası'nda her puanın büyük önem taşıdığı grup aşamasında iki takım da ilk maçtan avantajlı ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Irak-Norveç hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Dünya Kupası yayın bilgileri

2026 DÜNYA KUPASI YAYIN BİLGİLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası maçları Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Turnuva boyunca grup aşaması, eleme turları ve final karşılaşmaları TRT'nin yayın akışında futbolseverlerle buluşacak.

TRT tarafından yapılan açıklamada, maçların sorunsuz şekilde izlenebilmesi için uydu alıcılarının güncel frekans bilgileriyle kontrol edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Irak-Norveç hangi kanalda, nereden izlenir? 2026 Dünya Kupası yayın bilgileri

17 HAZİRAN 2026 DÜNYA KUPASI PROGRAMI

I Grubu:

01.00 Irak - Norveç (Boston Stadı)

J Grubu:

04.00 Arjantin - Cezayir (Kansas City Stadı)

07.00 Avusturya - Ürdün (San Francisco Bay Area Stadı)

K Grubu:

20.00 Portekiz - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Houston Stadı)

L Grubu:

23.00 İngiltere - Hırvatistan (Dallas Stadı)

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