15 Haziran tarihinde küresel piyasalardaki yükseliş ve SpaceX'in güçlü performansı, dünyanın en zengin 500 kişisinin servetine 336 milyar dolar daha ekledi. Elon Musk'ın tek günde 164 milyar dolar kazanmasıyla birlikte süper zenginler arasındaki servet farkı da tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.

15 Haziran günü ABD ile İran'ın Hürmüz boğazını geçici süreliğine yeniden açmaya yönelik anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmayla birlikte piyasalarda hararetli bir seyir izlendi. Dünyanın en büyük halka arzını yapan SpaceX borsaya muhteşem bir giriş yaptı. ABD borsasının en eski ve en çok takip edilen endekslerinden biri olan Dow Jones Endüstri Ortalaması'nı rekor seviyeye çıktı. ABD'nin teknoloji odaklı Nasdaq 100 ve MSCI Dünya Endeksi de tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın bir seyirle günü kapatmış oldular. Bu gelişmeler dünyanın en zengin kişilerinin servetlerine de yansıdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, dünyanın en zengin 500 kişisi servetlerine 336 milyar dolar daha ekledi.

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Dünyanın ilk trilyoner unvanını taşıyan Elon Musk, net servetini yüzde 10'un üzerinde artırarak 1,27 trilyon dolara yükseltti ve listenin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Endeksin son sıralarında bulunan ve süper zenginler arasında en düşük servete sahip 12 kişinin toplam varlığı ise 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece endekse dahil olmak için gereken servet eşiği bugüne kadarki en yüksek düzeye ulaştı.



Zenginliklerine zenginlik kattılar! Dünyanın en zengin 500 kişisi servetlerine 336 milyar dolar ekledi

SPACEX İTİCİ GÜÇ

SpaceX bu durumun yaşanmasındaki en etkili şirketlerden biri oldu. Perakende yatırımcıların hisselere akın etmesiyle birlikte şirketin piyasa değerini yüzde 20 arttırdılar. Böylelikle CEO Musk net servetine 164 milyar dolar ekledi. Bloomberg endeksine göre bu rakam diğer 499 kişinin toplam kazancına neredeyse eşit ve şimdiye kadar kaydedilen en büyük tek günlük artışlardan biri olarak kaydedildi.

ZENGİNLERİN ARASINDAKİ SERVETLER UÇURUM GİBİ

Bloomberg endeksine göre şuan ilk 50 kişi 6,5 trilyon doları kontrol ediyor. Bu rakam, en alt sıradaki 450 kişinin sahip olduğu 6,8 trilyon dolara neredeyse eşit durumda bu da aradaki eşitsizliği gözler önüne seriyor. Musk'ın serveti, yıllardır dünyanın zengin elitleri ile herkes arasındaki uçurum farkına adeta rekor seviyelere taşıdı. Şimdi ise SpaceX'in çok büyük değerlemesiyle birlikte bu durum adeta ultra zenginler arasındaki uçurumun giderek büyüdüğünün bir örneği haline geldi.

15 Haziran'da kaydedilen bu durum bir gün içinde yaşanan en büyük artış olarak kaydedildi. Toplam 13,3 trilyon dolar ile rekor seviyeye ulaşan bu grubun serveti adeta zenginliklerine zenginlik kattırdı dedirtti.

Dünyanın en büyük servete sahip ilk beş zengini:

İsim Servet Elon Musk 1,27 trilyon dolar Larry Page 314 milyar dolar Sergey Brin 292 milyar dolar Jeff Bezos 267 milyar dolar Larry Ellison 247 milyar dolar

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