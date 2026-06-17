İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri bütünleme (telafi) sınavına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Yayımlanan takvim doğrultusunda AUZEF telafi sınavı temmuz ayının ilk günlerinde gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri adayların sınav günü yanında bulundurması gereken belgelerden biri. Peki, AUZEF telafi sınavı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için yarıyıl sonu (final) sınavlarının ardından bütünleme (telafi) sınavı takvimine odaklandı. Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 akademik takvimine göre bahar dönemi bütünleme (telafi) sınavları 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF bitirme sınavı giriş belgelerinin haziran ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Sınav giriş belgenizi https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden ya da AUZEF Mobil uygulamasından AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF telafi sınavı ne zaman? Gözler bütünleme sınavı giriş belgelerinde

Bahar dönemi derslerinden başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrenciler, belirtilen tarihlerde yapılacak sınavlara katılabilecek.

DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.



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