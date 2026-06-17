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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde girdikleri bir evden 55 bin lira ve 2 bin 251 dolar çalan onlarca suç kaydına sahip 3 kadın şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu çaldıkları paralarla birlikte olay yerinden uzaklaşamadan suçüstü yakalandı. Üzerlerinde yapılan aramalarda çalınan döviz ve TL'nin tamamı eksiksiz olarak ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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