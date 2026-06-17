ABD ile İran arasında sağlanan uzlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma beklentisi petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Arz endişelerinin hafiflemesiyle brent petrolün varil fiyatı son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Petroldeki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına yeni indirimler bekleniyor...

ABD ile İran'ın anlaştığına yönelik haberlerin ardından petrol fiyatları düşüşe geçti. Savaş döneminde 120 dolar seviyesine kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, "anlaşma" haberleriyle birlikte hızla gerilemeye başladı.

PETROLDE 'HÜRMÜZ' DÜZELTMESİ

Uzun süredir küresel enerji arzına ilişkin endişelerin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari geçişlere açılacak olması, petrol arzında rahatlama beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, son aylarda jeopolitik riskler nedeniyle yükselen fiyatlarda hızlı bir düzeltmeye yol açtı.

Petrol fiyatları 3 ayın en düşük seviyesinde! Akaryakıta yeni indirimler yolda

PETROL FİYATLARI 3 AYIN DİBİNDE

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalacağı ve enerji sevkiyatının yeniden normale döneceği beklentisi, petrol fiyatlarını son üç ayın en düşük seviyelerine çekti. Brent petrolün varil fiyatı son 4 günde yüzde 15 değer kaybederek 79 dolar seviyesine kadar geriledi. ABD ham petrolü ise 76 dolarda dengelendi.

AKARYAKITA İNDİRİM BEKLENİYOR

Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son 2 gündür peş peşe indirim gelen akaryakıt fiyatlarına, petroldeki düşüş nedeniyle yeni indirimler bekleniyor.

17 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.12 64.86 31.99 İstanbul Anadolu 62.97 64.71 31.39 Ankara 64.09 65.97 31.97 İzmir 64.36 66.24 31.79

UZMANLARDAN 'TEMKİNLİ OLUN' UYARISI

Piyasa uzmanları, fiyatlardaki düşüşe rağmen temkinli olunması gerektiğini belirtiyor. Analistler, bölgedeki enerji altyapısında yaşanan hasarın ve sevkiyat ağındaki aksaklıkların kısa sürede tamamen giderilemeyebileceğine dikkat çekiyor. Petrol akışının kriz öncesi seviyelere dönmesinin zaman alabileceği, bu nedenle piyasadaki oynaklığın bir süre daha devam edebileceği ifade ediliyor. Uzlaşmanın kalıcı hale gelmesi durumunda küresel enerji piyasalarında arz endişelerinin azalması ve petrol fiyatları üzerindeki jeopolitik risk priminin daha da gerilemesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası