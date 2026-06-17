Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek tarihi Ankara NATO Zirvesi'ne sayılı günler kala, Genel Sekreter Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara'daki zirveye bizzat katılacağını duyurdu.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne sayılı günler kala, dünyanın gözü Türkiye'ye çevrildi.

Brüksel'de konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-9 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Ankara Zirvesi'ne Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara Zirvesi'ne katılacağını da doğruladı.

18 Haziran NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde kameraların karşısına geçen Rutte, Ankara zirvesinden çıkacak başarılı sonucun, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey'de düzenlenen bir önceki NATO zirvesinde benimsenen stratejik yaklaşımı tam anlamıyla yansıtacağını aktardı.

Rutte, Lahey'deki tarihi toplantının ardından Ukrayna'ya yönelik sürekli ve kesintisiz destek sağlamak amacıyla kapsamlı bir yardım programının başarıyla geliştirildiğinin altını çizdi.

Dünyanın gözü Ankarada! NATO Genel Sekreteri Rutteden zirve öncesi hava savunma güvencesi!

BATI DÜNYASI UKRAYNA'NIN MASAYA OTURMASINI İSTİYOR

G7 zirvesinden çıkan son kararlara ve küresel açıklamalara dikkat çeken NATO Genel Sekreteri, Batı dünyasının ve tüm ittifak müttefiklerinin, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelede mevcut konumunu güçlü bir şekilde korumasını sağlamaya tamamen kilitlendiğine vurgu yaptı. Temel hedefin, Ukrayna'nın kendini her türlü saldırıya karşı koruyabilmesini sağlamak olduğunu belirten Rutte, ülkenin gelecekte kurulması planlanan barış müzakerelerine kesin ve açık bir güç konumundan lider olarak girmesini hedeflediklerini ifade etti.

ABD'DEN HAVA SAVUNMA GÜVENCESİ

Mali, askeri ve lojistik desteklerin sürekliliği konusunda konuşan Rutte, Amerika Birleşik Devletleri'nin, yalnızca Washington yönetiminin envanterinde bulunan ve kritik öneme sahip olan özel bazı gelişmiş silah sistemleri de dahil olmak üzere hayati yardımları sunmaya devam etme niyetini açıkça ortaya koyduğunu garanti etti.

Dünyanın gözü Ankarada! NATO Genel Sekreteri Rutteden zirve öncesi hava savunma güvencesi!

Aynı zamanda NATO üyesi olan Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın da hava savunma sistemleri gibi Ukrayna sahası için hayati önem taşıyan diğer kritik teçhizatların devasa masraflarını üstlendiğini ve karşılamaya devam ettiğini de ekledi.

Basın mensuplarının NATO-Ukrayna Konseyi'nin neden savunma bakanlarıyla eş zamanlı olarak bir araya gelmeyeceği yönündeki sorusunu cevaplayan Rutte, iki hafta önce Kiev'de büyükelçi düzeyinde çok etkili bir konsey toplantısının zaten yapıldığını hatırlattı.

Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ankara Zirvesi'ne katılacağını doğrulayarak, "Cumhurbaşkanı Zelenskiy'nin programı büyük ölçüde geçen yılki Lahey Zirvesi'ne benzeyecek. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek ve ittifak liderleriyle kritik temaslarda bulunacak." dedi.

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