A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçları için bu kez Ankara'da sahne alacak. İlk haftada oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet elde eden Filenin Sultanları, taraftarı önünde başarılı sonuçlar alarak turnuvadaki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Başkentte düzenlenecek organizasyonda Türkiye'nin ilk rakibi Belçika olurken ''Türkiye-Belçika voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?'' soruları da gündemde.

Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Filenin Sultanları Ankara'da toplam dört karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip Belçika'nın arfdından Fransa, Almanya ve Çin ile karşı karşıya gelecek. Milliler 18 Haziran'da Fransa, 20 Haziran'da Almanya ve 21 Haziran'da Çin karşısında sahaya çıkacak. Tüm karşılaşmaların başlama saati 19.30 olarak açıklandı. Peki, Türkiye-Belçika voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?

Türkiye-Belçika voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Filenin Sultanları VNL 2. hafta

TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmalarına Ankara'da başlıyor. İlk haftayı iki galibiyetle tamamlayan Filenin Sultanları, ikinci haftadaki ilk sınavında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Belçika voleybol maçı canlı yayın TRT SPOR ekranlarından takip edilebilecek. Karşılaşma ayrıca TRT, S Sport ve S Sport Plus platformlarından da yayınlanacak.

Türkiye-Belçika voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Filenin Sultanları VNL 2. hafta

TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE İZLENİR?

Türkiye-Belçika voleybol maçı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşmaya Ankara Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Türkiye-Belçika voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Filenin Sultanları VNL 2. hafta

FİLENİN SULTANLARI VNL 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

17 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Belçika

18 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Fransa

20 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026 | 19.30 | Türkiye - Çin

Türkiye-Belçika voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? Filenin Sultanları VNL 2. hafta

FİLENİN SULTANLARI ANKARA ETABI KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın Ankara etabı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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