Filenin Sultanları VNL Ankara maçları tarihleri ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci hafta kadrosu voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Ankara'da milli takımın rakipleri ve maç programı netleşti.

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Türkiye'de yaşanacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklanırken, gözler Filenin Sultanları'nın sahaya çıkacağı maçların tarih ve saatlerine çevrildi.

FİLENİN SULTANLARI VNL ANKARA MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta müsabakaları 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Beş gün boyunca dünyanın önemli voleybol ülkelerini ağırlayacak organizasyonda Türkiye; Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları VNL Ankara maçları ne zaman? Milli Takım kadrosu açıklandı

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ ANKARA KADROSU

Filenin Sultanları Millet Ligi 2. hafta Ankara etabı kadrosu:

Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Filenin Sultanları VNL Ankara maçları ne zaman? Milli Takım kadrosu açıklandı

FİLENİN SULTANLARI'NIN ANKARA ETABI MAÇ PROGRAMI

17 Haziran Çarşamba

12.30 Almanya - Çin

16.00 Fransa - Brezilya

19.30 Türkiye - Belçika

18 Haziran Perşembe

16.00 Belçika - Brezilya

19.30 Türkiye - Fransa

19 Haziran Cuma

16.00 Fransa - Çin

19.30 Belçika - Almanya

20 Haziran Cumartesi

16.00 Çin - Brezilya

19.30 Türkiye - Almanya

21 Haziran Pazar

12.30 Belçika - Fransa

16.00 Almanya - Brezilya

19.30 Türkiye - Çin

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