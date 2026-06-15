Filenin Sultanları VNL Ankara maçları ne zaman? Milli Takım kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları VNL Ankara maçları tarihleri ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci hafta kadrosu voleybolseverlerin gündemindeki yerini aldı. 2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Ankara'da milli takımın rakipleri ve maç programı netleşti.
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Türkiye'de yaşanacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmalar öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklanırken, gözler Filenin Sultanları'nın sahaya çıkacağı maçların tarih ve saatlerine çevrildi.
FİLENİN SULTANLARI VNL ANKARA MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta müsabakaları 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Beş gün boyunca dünyanın önemli voleybol ülkelerini ağırlayacak organizasyonda Türkiye; Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşı karşıya gelecek.
FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ ANKARA KADROSU
Filenin Sultanları Millet Ligi 2. hafta Ankara etabı kadrosu:
Pasör Çaprazı: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas
Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta Oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
FİLENİN SULTANLARI'NIN ANKARA ETABI MAÇ PROGRAMI
17 Haziran Çarşamba
12.30 Almanya - Çin
16.00 Fransa - Brezilya
19.30 Türkiye - Belçika
18 Haziran Perşembe
16.00 Belçika - Brezilya
19.30 Türkiye - Fransa
19 Haziran Cuma
16.00 Fransa - Çin
19.30 Belçika - Almanya
20 Haziran Cumartesi
16.00 Çin - Brezilya
19.30 Türkiye - Almanya
21 Haziran Pazar
12.30 Belçika - Fransa
16.00 Almanya - Brezilya
19.30 Türkiye - Çin