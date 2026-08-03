İsrail'in Gazze'deki Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıdan yıllar sonra yürütülen enkaz kaldırma çalışmalarında yürek burkan bir manzarayla karşılaşıldı. Sivil Savunma ekipleri, annesi ve kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden bir bebeğin tulumu ve bezi içinde kalan kemiklerine ulaştı.

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef alan saldırılarının geride bıraktığı yıkımın acı yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Sabra Mahallesi'nde 22 Kasım 2023'te bombalanan bir evin enkazından, annesi ve kardeşleriyle birlikte hayatını kaybeden bir bebeğin naaşından geriye kalan kemikler iki yıl sonra çıkarıldı.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, bulunan naaşın Ebu Şeria ailesine mensup bir bebeğe ait olduğunu ayrıca bebeğin 22 Kasım 2023'te annesi ve kardeşleriyle birlikte İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.

TULUMUNUN İÇİNDE KEMİKLERİ...

Basal, "Bu küçük bebek annesinin kucağında güvendeydi ancak öldürüldü. Enkazdan çıkarıldığında geriye tulumunun içinde kalan kemikleri ve bezi kalmıştı. Bu çocuklar neden öldürülüyor? Gazze'de bu çocuklar hangi suçun karşılığında öldürülüyor?" diyerek uluslararası topluma karşı serzenişte bulundu.

136 SAATLİK ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMASI

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Teşkilatı, İsrail'in soykırıma varan saldırıları sırasında Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde yıkılan evlerin enkazından sınırlı imkanlar altında yürütülen 136 saatlik zorlu çalışma sonucunda 112 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını duyurmuştu.

Gazze'de enkaz altında kalan naaşlara uzun süre ulaşılamamasının acıyı daha da derinleştirdiği biliniyor.

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