Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, devrim sürecinin perde arkasını anlattı. Dış destek almadan rejimi yıktıklarını belirten Şara, "Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, El Cezire televizyonuna verdiği özel röportajda, ülkenin köklü tarihinden siyasi dönüşüm sürecine kadar pek çok kritik konuda açıklamalarda bulundu.

Ahmed Şara, Golan Tepeleri'ne yönelik aidiyet duygusunun çocukluğundan itibaren aile ve toplum içinde dile getirilen söylemlerle şekillendiğini belirtti.

Kişisel yaşamı, düşüncelerinin şekillenmesi ve siyasi mücadelesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şara, Arap halklarının meselelerini ele alan Arap milliyetçisi söylemlerden etkilendiğini, bu söylem ile İslami söylem arasında ortak noktalar bulunduğunu kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, devrim sürecini anlattı: Eski rejimin ortadan kalkması bölge için gerekliydi

İslam ile tarih boyunca ortaya çıkan farklı İslami tecrübelerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Şara, "İslam ile içinde farklı fikirler ve içtihatlar barındıran İslami tecrübeleri birbirinden ayırıyoruz" dedi.

"REJİMİ DIŞ DESTEK OLMADAN DEVİRDİK"

Şara, Suriye'nin bölgenin kilit ülkesi olduğunu belirterek, "Tüm tecrübelerden faydalandım ve rejimi Şam'ın içinden devirmek için çalışmaları organize etmeye başladım" diye konuştu.

Hiçbir dış destek almadıklarını dile getiren Şara, kuşatma ve yoğun baskı altında bulunmalarına rağmen aynı anda hem savaşa hem de yeniden inşa ile ekonomiye gereken önemi verdiklerini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, devrim sürecini anlattı: Eski rejimin ortadan kalkması bölge için gerekliydi

"ESKİ REJİMİN DEVRİLMESİ BÖLGE İÇİN DE GEREKLİYDİ"

Eski rejimin ortadan kaldırılmasının zorunlu olduğunu savunan Şara, "Eski rejimin ortadan kaldırılması yalnızca Suriye için değil, tüm bölge için gerekliydi. Devrik rejimle mücadelede askeri boyuta odaklanırken, aynı zamanda yeniden inşa sürecinin hazırlıklarını da yürüttük" dedi.

İdlib ve eski muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yürütülen çalışmaları uluslararası kamuoyuna aktarmaya önem verdiklerini kaydeden Şara, bu amaçla medya kuruluşları ile bölgeyi ziyaret eden heyetlerden yararlandıklarını söyledi.

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