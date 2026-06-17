Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. de yatırımcılarla buluşmaya hazırlanıyor. BETAE işlem koduyla borsada yer alacak şirketin halka arz detayları netleşti. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, halka açıklık oranı ve muhtemel lot dağılımı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi ''Beta Enerji ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?'' sorularını gündeme taşımış durumda. İşte detaylar...

Beta Enerji halka arzında toplam 60 milyon 750 bin adet pay satışa sunulacak. Payların 55 milyon adedi sermaye artuırımı kapsamında ihraç edilirken, 5 milyon 750 bin adedi mevcut ortakların satışından oluşacak. 40 TL'lik satış fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek. Peki, Beta Enerji ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Beta Enerji ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BETAE hisse başına 40 TL fiyatla sunulacak

BETA ENERJİ NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Beta Enerji'nin halka arzında yatırımcılar 18-19 Haziran 2026 tarihlerinde talepte bulunabilecek. Talep toplama işlemleri iki gün boyunca 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Şirket payları yatırımcılara hisse başına 40 TL sabit fiyatla sunulacak. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından hisselerin Borsa İstanbul'da "BETAE" koduyla işlem görmesi bekleniyor.



Beta Enerji ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BETAE hisse başına 40 TL fiyatla sunulacak

BETA ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arzla ilgili yayımlanan bilgilerde Beta Enerji paylarının katılım endeksi kriterlerine uygun olduğu belirtildi. Bu nedenle faiz hassasiyeti bulunan yatırımcılar da halka arza katılım sağlayabilecek.

Beta Enerji ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BETAE hisse başına 40 TL fiyatla sunulacak

BETAE KAÇ LOT VERİR?

Beta Enerji halka arzında yurt içi bireysel yatırımcılara toplam 30 milyon 375 bin lot tahsis edildi. Dağıtımın eşit yöntemle yapılması planlanırken, kişi başına düşecek lot miktarı katılımcı sayısına göre değişiklik gösterecek.

150 bin katılımcıda yaklaşık 202 lot

250 bin katılımcıda yaklaşık 121 lot

350 bin katılımcıda yaklaşık 86 lot

500 bin katılımcıda yaklaşık 61 lot

700 bin katılımcıda yaklaşık 43 lot

1,1 milyon katılımcıda yaklaşık 28 lot

1,6 milyon katılımcıda yaklaşık 19 lot

2,2 milyon katılımcıda yaklaşık 14 lot



Beta Enerji ne zaman halka arz olacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BETAE hisse başına 40 TL fiyatla sunulacak

BETA ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

1997 yılında kurulan ve merkezi Adana'da bulunan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. enerji sektörüne yönelik transformatör üretimi gerçekleştiriyor.

Beta Enerji yağlı tip ve kuru tip transformatörlerin yanı sıra özel sargılı transformatörler, genleşme depolu transformatörler, hermetik transformatörler ve beton köşk çözüğmleri üretiyor. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde faaliyet gösteren firma, enerji iletim ve dağıtım sistemlerine yönelik ekipmanlar geliştiriyor.



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