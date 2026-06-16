Düğün Dernek 2 nerede çekildi, oyuncuları kim? Bu akşam TV'de
Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alan Düğün Dernek 2: Sünnet, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluştu. Filmin çekim yerleri, oyuncu kadrosu ve hikayesi yeniden gündeme gelirken, seyirciler yapımla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Düğün Dernek 2 nerede çekili, oyuncuları kim, konusu ne?
İlk filmiyle gişede büyük başarı yakalayan Düğün Dernek serisi, ikinci filmiyle de izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmıştı. Selçuk Aydemir'in yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın güçlü oyuncu kadrosu filmin televizyonda ekrana gelmesiyle yeniden gündeme geldi.
DÜĞÜN DERNEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?
Düğün Dernek 2: Sünnet filminin çekimleri ağırlıklı olarak Sivas'ta gerçekleştirildi. Serinin ilk filminde olduğu gibi ikinci filmde de birçok sahne Sivas'ın farklı noktalarında çekildi. Çekimlerin bir kısmı ise Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 96 basamaklı kayalığın tepesindeki evde yapıldı.
Gösterime girdiği dönemde büyük ilgi gören yapım, gişe başarısıyla dikkat çekmişti. Televizyon yayınlarının ardından da çekim mekanları sık sık merak konusu olurken, özellikle İsmail, Çetin ve Fikret'in maceralarının geçtiği mahalle sahneleri izleyicilerin hafızasında yer edinmiş durumda.
DÜĞÜN DERNEK 2 OYUNCULARI
Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertuğrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
Arzu Oruç - Lobideki Kız
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kırlı - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu
DÜĞÜN DERNEK 2 KONUSU NE?
Düğün Dernek 2'de, ilk filmde oğlunu evlendirmek için büyük mücadele veren İsmail'in bu kez torunu için sünnet düğünü yapma isteği yer alıyor. İsmail'in bu kararıyla birlikte Fikret, Çetin ve diğer ekip üyeleri yeniden bir araya geliyor.
Başlangıçta sıradan bir sünnet organizasyonu olarak planlanan etkinlik, ekip üyelerinin karıştığı birbirinden komik olaylar nedeniyle kısa sürede kontrolden çıkıyor. Herkesin iyi niyetle başladığı hazırlıklar, beklenmedik aksilikler ve yanlış anlaşılmalar nedeniyle şehir çapında büyük bir karmaşaya dönüşüyor.
Film boyunca dostluk, aile bağları ve mahalle kültürü eğlenceli bir dille işlenirken, karakterlerin başına gelen olaylar izleyicilere kahkaha dolu sahneler sunuyor. Yapım, absürt komedi unsurlarını sıcak aile hikâyesiyle bir araya getiriyor.
2015 yılında vizyona giren Düğün Dernek 2: Sünnet, gösterime girdiği dönemde milyonlarca seyirci tarafından izlenerek yılın en çok izlenen yerli filmleri arasında yer almayı başarmıştı.