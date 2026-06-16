Show TV'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan romantik komedi dizisi Muhtemel Aşk, yayınlanan tanıtımların ardından dikkat çekti. Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı yapımın çekim yerleri ve dizide görülen mekanlar merak konusu oldu.

Muhtemel Aşk dizisinin yayın tarihi netleşirken, sosyal medyada en çok araştırılan konuların başında çekim mekanları geliyor. İstanbul'un farklı noktalarında çekildiği görülen dizide yer alan plaza, sokak ve kafe sahneleri izleyicilerin dikkatini çekti.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Muhtemel Aşk'ın tanıtımlarında İstanbul'un modern ve hareketli hayatını yansıtan birçok farklı mekan yer alıyor. Romantik komedi türündeki yapım, şehir hayatı ile karakterlerin duygusal hikayelerini bir araya getirirken özellikle iş merkezleri, sahil bölgeleri ve sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor.

Muhtemel Aşk dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri gündemde

Dizinin yapım ekibi tarafından çekim noktalarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmasa da yayınlanan görüntülerde İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekimler gerçekleştirildiği görülüyor. Özellikle iş dünyasını yansıtan sahneler ile şehir hayatını ön plana çıkaran mekanlar, hikayenin atmosferini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı yapımda Defne'nin hayatındaki değişim ve karşılaştığı yeni insanlar üzerinden gelişen olaylar anlatılıyor.

Dizi, 18 Haziran Perşembe günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Muhtemel Aşk dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri gündemde

MUHTEMEL AŞK DİZİSİ PLAZA NEREDE?

Muhtemel Aşk'ın tanıtımlarında dikkat çeken mekanlardan biri de plaza sahneleri oldu. Karakterlerin iş hayatına ilişkin bölümlerde görülen modern ofis ortamları, izleyiciler tarafından sosyal medyada sıkça araştırılıyor. Ancak yapım ekibi tarafından dizide kullanılan plazanın konumuna ilişkin resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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