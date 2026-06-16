A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Ankara etabı kadrosunun açıklanmasının ardından gözler kadroda yer almayan isimlere çevrildi. Filenin Sultanları'nın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt'un neden kadroda bulunmadığı ve sakatlık durumuna ilişkin detaylar voleybolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Ebrar Karakurt neden yok, oynamıyor, sakat mı?

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları için Ankara'da sahaya çıkmaya hazırlanırken, açıklanan kadroda Ebrar Karakurt'un yer almaması dikkat çekti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklama sonrasında milli oyuncunun son durumu netlik kazandı.

EBRAR KARAKURT NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Ankara'da oynayacağı 2026 VNL ikinci hafta karşılaşmaları öncesinde açıklanan kadroda Ebrar Karakurt yer almadı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurusuna göre milli voleybolcu, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Ebrar Karakurt neden yok, oynamıyor, sakat mı? Milletler Ligi (VNL) Ankara etabında yer almadı

EBRAR KARAKURT SAKAT MI?

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yayımlanan resmi açıklamaya göre Ebrar Karakurt'un gelişen bel ve kalça ağrıları nedeniyle klinik değerlendirme ve görüntüleme tetkikleri gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde sağ sakroiliak eklemde sıvı artışı ve kemik iliği ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Federasyonun açıklamasında oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtilirken, mevcut bulgular doğrultusunda iyileşme sürecinin yaklaşık 4 ila 6 hafta arasında sürmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Bu nedenle Ebrar Karakurt, VNL Ankara etabında forma giyemeyecek.

Voleybolseverler, milli yıldızın ne zaman sahalara döneceğini merak ederken, resmi açıklamaya göre tedavi programı devam ediyor. Oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili yeni değerlendirmelerin sağlık ekibi tarafından yapılması bekleniyor.

Ebrar Karakurt neden yok, oynamıyor, sakat mı? Milletler Ligi (VNL) Ankara etabında yer almadı

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