Türkiye-Belçika voleybol maçı için geri sayım başladı. Filenin Sultanları, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maçları kapsamında Ankara'da taraftarı önüne çıkmaya hazırlanırken, karşılaşmanın yayın bilgileri, saati ve VNL ikinci hafta takvimi voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Ankara Spor Salonu'nda yaşanacak. İlk etapta dikkat çeken sonuçlara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta mücadelesine Belçika karşısında başlayacak. Maçın tarihi, başlama saati, canlı yayın bilgileri ve Filenin Sultanları'nın Ankara etabı programı merak ediliyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk sınavında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 17 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, Ankara etabında Belçika'nın yanı sıra Fransa, Almanya ve Çin ile de mücadele edecek. Milliler, ev sahibi avantajını kullanarak VNL'de üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

Türkiye-Belçika voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta takvimi

Türkiye ile Belçika arasındaki rekabette son yıllarda üstünlük ay-yıldızlı ekipte bulunuyor. Filenin Sultanları, Belçika'ya karşı oynadığı son 5 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, rakibine karşı son yenilgisini 2019 yılındaki VNL maçında 3-1'lik skorla almıştı.

TÜRKİYE-BELÇİKA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

Türkiye-Belçika voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta takvimi

FİLENİN SULTANLARI ANKARA ETABI KADROSU

Pasör çaprazları: Aylin Uysalcan, Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Pasörler: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Karmen Aksoy, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Liberolar: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

Türkiye-Belçika voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta takvimi

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ (VNL) İKİNCİ HAFTA TAKVİMİ

17 Haziran Çarşamba

19.30 Türkiye - Belçika

18 Haziran Perşembe

19.30 Türkiye - Fransa

20 Haziran Cumartesi

19.30 Türkiye - Almanya

21 Haziran Pazar

19.30 Türkiye - Çin

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