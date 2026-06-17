UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Avrupa'daki ilk rakibi netleşti. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura sonucunda sarı-lacivertli ekip Gornik Zabrze ile eşleşti. Kura çekiminin ardından futbolseverler "Gornik Zabrze hangi ülkenin takımı?", "Gornik Zabrze kadro değeri ne kadar?" ve ''Gornik Zabrze'nin sahibi Lukas Podolski nereli?'' gibi soruları gündeme taşıdı.

Gornik Zabrze'in sahibi Galatasaray ve Antalyaspor formalarıyla Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Lukas Podolski futbol kariyerinin son bölümünü Gornik Zabrze'de geçirdi. 2021 yılında kulübe transfer olan Podolski, beş sezon boyunca takımın formasını giydi. Futbolu bırakmasının ardından kulüple bağlarını koparmayan Podolski, kısa süre önce Gornik Zabrze'nin çoğunluk hisselerini satın alarak kulübün sahibi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için eleme turlarını geçmek zorunda olan Fenerbahçe ise şimdi ilk sınavını Gornik Zabrze'e karşı verecek. Peki, Gornik Zabrze hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

Gornik Zabrze hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Fenerbahçe Lukas Podolskinin sahibi olduğu Gornik Zabrze ile eşleşti

GORNİK ZABRZE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi olarak belirlenen Gornik Zabrze Polonya'nın futbol kulüplerinden biridir. Zabrze şehrini temsil eden kulüp, Polonya Ekstraklasa'da mücadele ediyor.

2025-2026 sezonunda başarılı bir performans sergileyen Gornik Zabrze, ligi 56 puanla ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde etti. Sezonu Polonya Kupası şampiyonluğu ile kapatan ekip, Avrupa kupalarına moralli bir şekilde hazırlanıyor.

Tarihinde 14 lig şampiyonluğu bulunan Polonya takımı Gornik Zabrze iç saha maçlarını yaklaşık 29 bin seyirci kapasiteli stadında oynuyor.

Gornik Zabrze hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Fenerbahçe Lukas Podolskinin sahibi olduğu Gornik Zabrze ile eşleşti

GORNİK ZABRZE KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Polonya takımı Gornik Zabrze'nin güncel toplam kadro değeri yaklaşık 24,7 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Takımın en değerli oyuncusu ise 22 yaşındaki Çek futbolcu Lukas Ambros. Ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan genç oyuncunun piyasa değeri 5 milyon euro seviyesinde.

Kadronun öne çıkan isimleri arasında Ukraynalı kanat oyuncusu Maksym Khlan'ın da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon euro seviyesinde. Orta sahada görev yapan Patrik Hellebrand ise 3,5 milyon euroluk değeriyle takımın önemli oyuncularından biri.

Gornik Zabrze hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Fenerbahçe Lukas Podolskinin sahibi olduğu Gornik Zabrze ile eşleşti

GORNİK ZABRZE'NİN SAHİBİ LUKAS PODOLSKİ NERELİ?

Gornik Zabrze'nin sahibi olan Lukas Podolski, Almanya doğumlu eski milli futbolcudur. Kariyerinde Almanya Milli Takımı formasıyla önemli başarılar yaşayan Podolski, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun da parçası olmuştu.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Podolski, kariyeri boyunca Galatasaray ve Antalyaspor formalarını da giydi.

Gornik Zabrze hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar? Fenerbahçe Lukas Podolskinin sahibi olduğu Gornik Zabrze ile eşleşti

2021 yılında Gornik Zabrze'ye transfer olan Podolski, aktif futbol hayatının son yıllarını Polonya ekibinde geçirdi. Podolski kulübün yüzde 86'lık hissesini satın alarak Gornik Zabrze'nin çoğunluk hissedarı ve sahibi haline geldi.

Polonya basınında yer alan bilgilere göre Podolski, kulübün hisseleri için yaklaşık 940 bin euro ödeme yaparken, ilerleyen yıllarda da milyonlarca euroluk yatırım sözü verdi.

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