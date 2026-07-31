Orta Doğu’da gerilim tırmanırken İran, şubat ayında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden pilotu için misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Bahreyn’deki ABD üssünü İHA’larla hedef aldığını açıklayan Tahran yönetimi, saldırıda kritik tesislerin vurulduğunu ve üssün savaş ile lojistik kapasitesine ciddi zarar verildiğini öne sürdü.

Orta Doğu’daki Washington-Tahran gerilimi sürerken, İran’dan yeni bir misilleme hamlesi geldi. İran Ordusu Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan açıklamada, Bahreyn’deki ABD askeri tesislerinin tek yönlü saldırı İHA’larıyla hedef alındığı bildirildi.

İRAN’DAN BAHREYN’DEKİ ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

Söz konusu operasyonun şubat ayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlangıcında Su-24 tipi bir İran savaş uçağı pilotunun hayatını kaybettiği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda fırlatılan İHA’ların Şeyh İsa Hava Üssü’ndeki ABD ordusuna ait güç jeneratörlerini, seyir sistemlerini ve idari binaları vurduğu öne sürüldü.

KRİTİK TESİSLER HEDEF ALINDI

Şeyh İsa Hava Üssü’nün Körfez bölgesindeki en kritik ABD askeri tesislerinden biri olduğu vurgulanan açıklamada, üssün keşif uçaklarına ev sahipliği yaptığı, helikopter ve İHA’lar için ana bakım merkezi olarak hizmet verdiği hatırlatıldı.

ABD ÜSSÜNDE AĞIR HASAR İDDİASI

Açıklamada ayrıca, devam eden operasyonların üssün savaş ve lojistik destek kapasitesine ciddi zarar verdiği iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili olarak ABD ya da Bahreyn makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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