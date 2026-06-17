UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için eleme heyecanı başladı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci ön eleme turu kura çekiminin ardından temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi de belli oldu.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Devler Ligi macerasına ikinci ön eleme turundan başlama hakkı kazanan sarı-lacivertliler, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alabilmek için üç eleme aşamasını geçmek zorunda olacak. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından gözler şimdi oynanacak karşılaşmaların tarihlerine çevrildi. Peki, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? İşte Fenerbahçenin rakibi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan takvime göre ikinci ön eleme turunun ilk karşılaşmaları 21 ve 22 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 28 ve 29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki ilk maç Kadıköy'de oynanacak. Rövanş karşılaşması ise Polonya'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi eleme sürecinde üçüncü ön eleme turu maçları 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Lig aşamasına kalacak son takımların belirleneceği play-off turu karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Birinci eleme turu: 7/8 ve 14/15 Temmuz 2026

İkinci eleme turu: 21/22 ve 28/29 Temmuz 2026

Üçüncü eleme turu: 4/5 ve 11 Ağustos 2026

Play-off'lar: 18/19 ve 25/26 Ağustos 2026

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? İşte Fenerbahçenin rakibi!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Aarhus - Lech Poznan

Thun - GNK Dinamo

Fenerbahçe - Gornik Zabrze

Strum Graz - Hearts

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? İşte Fenerbahçenin rakibi!

2026/27 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Birinci eleme turu: 16 Haziran 2026

İkinci eleme turu: 17 Haziran 2026

Üçüncü eleme turu: 20 Temmuz 2026

Play-off turu: 3 Ağustos 2026

Lig aşaması: 27 Ağustos 2026

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman? İşte Fenerbahçenin rakibi!

2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

UEFA tarafından açıklanan programa göre 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi finali 5 Haziran 2027 tarihinde İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Estadio Metropolitano'da oynanacak.

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