Berke Özer hangi takımda oynuyor, kimdir? Futbol kariyeri gündemde!

A Milli Takım’da da forma giymeye başlayan genç kaleci Berke Özer'in ismi gündeme geldi. Türkiye’de yetişip Avrupa sahnesine adım atan oyuncunun kariyeri merak konusu oldu. Berke Özer nerede, hangi takımda oynuyor araştırılıyor.

BERKE ÖZER HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Berke Özer, 2025 yılı Ağustos ayında Ligue 1 kulübü Lille ile dört sezonluk sözleşme imzaladı. Bu transferle birlikte genç file bekçisi, Avrupa’nın beş büyük liginden birinde forma giyen sayılı Türk kaleciler arasına girdi.

BERKE ÖZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya geldi. Futbola İzmir ekibi Altınordu’nun altyapısında başladı. 2018 yılında Fenerbahçe tarafından toplam 4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildi. Henüz 18 yaşında Süper Lig’de adını duyuran genç kaleci, aynı dönemde UEFA Avrupa Ligi kadrosunda da yer aldı.

Fenerbahçe kariyerinin ardından Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Özer, burada geçirdiği başarılı sezonla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye’ye döndükten sonra kısa süreli Eyüpspor ve Ümraniyespor dönemlerinin ardından, 2025 yazında Fransa’nın Lille ekibine transfer oldu. Özer, 7 Haziran 2025’te ABD karşısında oynanan hazırlık maçında A Milli Takım formasıyla ilk kez sahaya çıktı.