Fenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu

Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor. Ligde galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde parkeden zaferle ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka arasında oynanacak olan Basketbol Süper Ligi karşılaşması Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Yayın, aynı zamanda Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan şifreli olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE İZLENİR?

Mücadeleyi televizyondan izlemek isteyenler Bein Sports 5 yayınını tercih edebilecek.

Karşılaşma, basketbol atmosferiyle tanınan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. İstanbul Ataşehir’de yer alan salon, Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği yaptığı tüm iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

FENERBAHÇE BEKO - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.30’da başlayacak. Maç öncesi salon kapıları erken saatlerde açılacak ve taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sarı-lacivertli ekip, sezona etkileyici bir başlangıç yaparak hem ligde hem Avrupa arenasında formda bir görüntü sergiliyor. Karşıyaka ise genç oyuncularıyla mücadele gücü yüksek bir takım olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle karşılaşma, haftanın en çok izlenen maçları arasında yer alacak.