Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu

Fenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu
Basketbol, Fenerbahçe Beko, Karşıyaka, Bein Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Karşıyaka’yı konuk edecek. Taraftarlar, Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı hangi kanalda ve maç saatini merak ediyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve izleme detayları belli oldu.

Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor. Ligde galibiyet serisini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, taraftarı önünde parkeden zaferle ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE BEKO - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Karşıyaka arasında oynanacak olan Basketbol Süper Ligi karşılaşması Bein Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Yayın, aynı zamanda Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan şifreli olarak izlenebilecek.

Fenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE İZLENİR?

Mücadeleyi televizyondan izlemek isteyenler Bein Sports 5 yayınını tercih edebilecek.

Karşılaşma, basketbol atmosferiyle tanınan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak. İstanbul Ataşehir’de yer alan salon, Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliği yaptığı tüm iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor.

Fenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE BEKO - KARŞIYAKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko-Karşıyaka maçı, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.30’da başlayacak. Maç öncesi salon kapıları erken saatlerde açılacak ve taraftarlar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Sarı-lacivertli ekip, sezona etkileyici bir başlangıç yaparak hem ligde hem Avrupa arenasında formda bir görüntü sergiliyor. Karşıyaka ise genç oyuncularıyla mücadele gücü yüksek bir takım olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle karşılaşma, haftanın en çok izlenen maçları arasında yer alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas, 20 İsrailli rehineyi bugün serbest bırakmaya hazır!Sadece obezler değil, zayıflar da tehlikede! Covid-19 ölüm riski 5 kat yüksek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
13 Ekim Trabzon, Rize ve Artvin okullar tatil mi? Son dakika kar tatili açıklamaları - Haberler13 Ekim Trabzon, Rize ve Artvin okullar tatil mi? Son dakika kar tatili açıklamalarıDanimarka - Yunanistan maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu - HaberlerDanimarka - Yunanistan maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli olduHırvatistan-Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerHırvatistan-Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta?Hollanda - Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - HaberlerHollanda - Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? 2026 Dünya Kupası Avrupa ElemeleriDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - HaberlerDUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdiSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - HaberlerSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...