Hırvatistan-Cebelitarık maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Hırvatistan ile Cebelitarık karşı karşıya geliyor. Grupta üst sıraları hedefleyen Hırvatistan, sahasında alacağı galibiyetle avantaj elde etmek istiyor. Cebelitarık ise güçlü rakibine karşı dirençli bir oyun sergilemeyi planlıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Hırvatistan-Cebelitarık maçı canlı yayın bilgileri netleşti.

HIRVATİSTAN-CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvatistan ile Cebelitarık arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri mücadelesi Exxen platformundan canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşma ayrıca mobil cihazlardan ve web tarayıcıları üzerinden de şifreli olarak izlenebilecek.

Maçın anlatımı Türkçe spiker seçeneğiyle birlikte Exxen dijital platformunda yapılacak. Avrupa Elemeleri’nin Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, tüm grup karşılaşmalarını canlı olarak futbolseverlerle buluşturuyor.

HIRVATİSTAN-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hırvatistan-Cebelitarık maçı, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma, Varazdin Gradski Stadion Varazdin Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Ev sahibi Hırvatistan, sahasında aldığı istikrarlı sonuçlarla dikkat çekiyor. Luka Modric önderliğinde tecrübeli kadrosuyla favori gösterilen ekip, 2026 Dünya Kupası bileti için önemli bir virajdan geçiyor. Cebelitarık ise bu maçtan puan çıkarması halinde eleme grubunda tarihi bir sonuç elde etmiş olacak.