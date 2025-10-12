Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi şehirde oynanacak? Mücadeleye geri sayım başladı!

A Milli Takım, gruptaki dördüncü karşılaşmasında sahasında Gürcistan’ı konuk edecek. 11 Ekim'de Bulgaristan deplasmanında 6-1 kazanan Milliler, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Gürcistan maçı, 14 Ekim 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformlarından canlı yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye’nin grup sıralamasında üst sıralarda kalması açısından büyük önem taşıyor.

A Milli Takım, grupta şu ana kadar oynadığı üç maçta 6 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Lider İspanya’nın 9 puanı bulunurken, Türkiye aldığı son galibiyetle moral bulmuş durumda. Gürcistan karşılaşması, milliler için hem grup liderliği yarışı hem de Dünya Kupası yolundaki kritik virajlardan biri olacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ ŞEHİRDE, NEREDE OYNANACAK?

A Milli Takım’ın Gürcistan ile oynayacağı rövanş karşılaşması Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. 2018 yılında hizmete açılan modern stat, ilk kez bir A Milli resmi maça ev sahipliği yapacak. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu yaklaşık 34 bin seyirci kapasitesine sahip.

Kocaeli Stadyumu, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarına ev sahipliği yapmış, UEFA standartlarına uygun altyapısıyla dikkat çekmişti. Türkiye, Gürcistan karşısında taraftarı önünde kazanarak Dünya Kupası yolundaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

A MİLLİ TAKIM GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 6 puanla E Grubu’nda ikinci sırada bulunuyor.