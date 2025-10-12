Hollanda - Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Hollanda - Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi belli oldu! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 7. haftası, futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele yaşanacak.
Hollanda oynadıkları 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 13 puana ulaştı. Finlandiya ise 10 puanla Polonya’nın hemen arkasında yer alıyor. Peki, Hollanda - Finlandiya maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?
HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. hafta mücadelesinde, Hollanda sahasında Finlandiya’yı ağırlayacak. Hollanda - Finlandiya maçı 12 Ekim Pazar günü saat 19.00’da başlayacak.
HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?
Hollanda’nın ev sahipliğinde oynanacak maç Johan Cruyff Arena’da gerçekleştirilecek. Hollanda - Finlandiya maçı EXXEN platformunda canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli olarak ekranlara gelecek.
HOLLANDA-FİNLANDİYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo
Finlandiya: Joronen, Alho, Tenho, Koski, Uronen, Lod, Kairinen, Markhiyev, Kallman, Pohjanpalo, Antman