Ankara’da Türkiye-Suriye toplantısı başladı! Masada hangi konular var?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Ankara’da Türkiye-Suriye toplantısı başladı! Masada hangi konular var?
Türkiye ile Suriye arasında uzun süredir beklenen üst düzey güvenlik toplantısı bugün Ankara’da başladı. Görüşmede, terörle mücadele, sınır güvenliği, askeri koordinasyon ve istihbarat paylaşımı gibi kritik başlıklar ele alınıyor.

Bugün Ankara’da düzenlenen Türkiye-Suriye güvenlik toplantısında, terör örgütü SDG/YPG’nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ve İsrail’in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

İki ülke arasında güvenlik iş birliği ve bölgesel gelişmelerin değerlendirileceği toplantı, Ankara’da üst düzey katılımla başladı.

Zirvede, terörle mücadele iş birliği, sınır güvenliği, askeri koordinasyon ve istihbarat paylaşımı masaya yatırılıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDA YILLAR SONRA ÜST DÜZEY TEMAS

Dışişleri Bakanlığı, toplantının odak noktasının iki ülke arasındaki güvenlik iş birliği olduğunu açıkladı.

Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Suriye heyetine ise Dışişleri Bakanı Hasan el-Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Şefi Hüseyin el-Selam başkanlık ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Dış Haberler

