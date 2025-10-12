Ümit Özdağ'dan İyi Parti ile ittifak sinyali! "Müsavat Başkan ile kahve içeriz"

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresine katıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, toplantıda kürsüye çıkıp birbirinden açıklamalarda bulunurken bir cümlesi salonu hareketlendirdi.

İTTİFAKA YEŞİL IŞIK YAKTI

İyi Parti ile ittifak imasında bulunan Zafer Partisi lideri Özdağ "Böyle bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan ile birlikte kahve içeriz" ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın bu sözleri salondaki partililer arasında büyük heyecana neden oldu.

DERVİŞOĞLU: YAPTI YİNE YAPACAĞINI

Özdağ'ın ardından kürsüye gelen İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise söz konusu ifadelere "Ümit Hoca konuşmasını bitirirken yine yapacağını yaptı. Biz zaten hiç ayrılmadık. Biriz, beraberiz. Yoldan, yöntemden kaynaklı birtakım sorunlar yaşadığımız söylenebilir ama bu asla bir daha bir araya gelmeyiz sonucunu doğurmaz" karşılığını verdi.