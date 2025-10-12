Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Menemen Belediyespor ile karşılaşacak

Bursaspor, ligdeki kötü gidişata son vermek ve yeniden zirve yarışına ortak olmak için sahaya çıkıyor. Son iki haftada beklenmedik mağlubiyetler alan yeşil-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Tahsin Tam yönetiminde ilk maçına Menemen Belediyespor karşısında çıkıyor.

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Bursaspor ile Menemen Belediyespor arasında oynanacak Nesine 2. Lig karşılaşması, AS TV ve Bi Kanal TV ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Mücadele, Bursaspor TV YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

Maçın anlatımı yerel spikerler eşliğinde yapılacak ve Bursaspor taraftarları, takımlarının yeni teknik direktörle sahaya nasıl bir oyun anlayışıyla çıkacağını ilk kez bu maçta görecek. Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nun dolması beklenirken, ev sahibi ekip taraftarlarının ilgisi yüksek.

BURSASPOR - MENEMEN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele, 12 Ekim 2025 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak. Maçın hakemliğini Seyfettin Alper Yılmaz üstlenirken, yardımcılıklarını Burak Bekirtaş ve Şükrü Çavcı yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Kemal Dizdar görev alacak.

Bursaspor, yeni hocası Tahsin Tam yönetiminde ilk sınavına çıkacak. Ligdeki son iki mağlubiyetin ardından galibiyet hedefleyen yeşil-beyazlılar, Menemen Belediyespor karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor ise deplasmanda alacağı puanla üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.