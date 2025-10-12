A Milli Takım'da şaşkına çeviren gelişme! Kaleci Berke Özer, haber vermeden kamptan ayrıldı

A Millî Takımda şaşırtan gelişme... Bulgaristan maçında kadroya alınmayan kaleci Berke Özer, teknik ve idari ekibin izni olmadan kamptan ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Millî Takım disiplinine aykırı bu davranışın kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Özer’in yerine Muhammed Şengezer’in davet edildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"A Millî Takımımızın kalecilerinden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasında maç kadrosuna alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır.

Geçmişte defaatle ifade edildiği gibi, Millî Takım formasını taşımanın sorumluluğu ve değeri her şeyin üzerindedir. A Millî Takımımız, bireylerden bağımsız olarak ülkenin onurunu temsil eden bir bütündür. Bu doğrultuda disiplin, saygı ve takım ruhu asla vazgeçemeyeceğimiz en temel ilkelerimizdir.

Berke Özer

Uzun yıllardır hasretini çektiğimiz Dünya Kupası'na katılma yolunda özveriyle mücadele verilen, takım içerisindeki birliktelik ve dayanışmanın tepe noktada olduğu bir dönemde, bu şekilde bir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir.

BERKE'NİN YERİNE MUHAMMED ŞENGEZER

Berke Özer'in kamptan ayrılmasını takiben RAMS Başakşehir FK'dan Muhammed Şengezer, A Millî Takım aday kadrosuna davet edilmiştir."

3 PENALTI KURTARMIŞTI

Lille forması giyen Berke Özer, geçen hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in deplasmanda Roma'yı 1-0 yendiği maça damga vurmuştu. Genç kaleci, üst üste tekrarlanan 3 penaltı atışını kurtararak dikkat çekmiş, Avrupa basını kendisinden övgüyle söz etmişti.