Galatasaray, Okan Buruk ve Barış Alper Yılmaz'a dev zam: İşte yeni maaşları

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hem teknik direktör Okan Buruk hem de Barış Alper Yılmaz ile imzaları attı. Alanyaspor ve Frankfurt maçları sonrasında çok eleştirilen Okan Buruk’a olan güvenini ortaya koyan Özbek, Okan Buruk’un sözleşmesi 1+1 yıl yani 2027 Mayıs’a kadar uzattı.

Tecrübeli teknik adamın yıllık ücreti de 120 milyon TL’den 4 milyon avro bandında yani 200 milyon TL’ye çıkarıldı.Bir diğer imza ise uzun süredir durumu tartışılan Barış Alper Yılmaz’dan geldi.

BAŞARI BONUSLARI

Başkan sezon başında 50 milyon avroluk teklif alan Barış’a da imzayı attırıp ‘huzuru’ sağladı! 2028’e kadar olan mukavele süresi değişmeyen yıldız oyuncunun yıllık ücretinde ciddi iyileştirmeye gidildi.

MAAŞINA DEV ZAM

Haziran 2024’te o günkü kura göre 3 milyon avroya tekabül eden 100 milyon TL’lik yıllık ücret şimdi 150 milyon TL’ye çıkarıldı. Kontrattaki maddeler maç sayılarına göre oluşturulurken Barış Alper Yılmaz başarı bonuslarını da gerçekleştirirse bu sezon 200 milyon TL yani 4 milyon avro alacak.

BAŞAKŞEHİR MESAİSİNE DEVAM

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ve dar alanda topa sahip olma organizasyonunun ardından çift kale maçla sona erdi.

JAKOBS MİLLİ TAKIMA

Liverpool ve Beşiktaş maçları sonrasında dizinde ağrı hissettiği için MR ile röntgeni çekilen ve dinlenmek isteyen Ismail Jakobs’u Senegal Futbol Federasyonu ısrarla kampa davet etti. Jakobs dün akşam üstü ülkesinin yolunu tuttu. Millî takım sağlık heyetinin durumunu kontrol etmesinin ardından Moritanya maçındaki şansı netlik kazanacak.