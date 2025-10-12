Arda Güler'den merak edilen soruya tepkili cevap: Çok kötüydü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Millî Futbol Takımı’nda Arda Güler, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"HAKAN AĞABEY'İN KAPTANLIĞINDAN ÇOK MUTLUYUZ"

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nun 100. maçına vurgu yaparak "Bu tarihi gece için tüm takım olarak çok mutluyuz. Hocamızın istediği oyunu ortaya koyduk. Kendi performansımdan dolayı gururluyum. Hakan Ağabey'in 100. maçıydı. Onun kaptanlığından çok mutluyuz. İnşallah halkımıza mutluluklar yaşatmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

Gürcistan ile oynayacakları maçın kritik öneme sahip olduğunu belirten Arda, "Gürcistan maçı çok önemli. Kocaeli'de kazanıp halkımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.

"ZEMİN ÇOK KÖTÜYDÜ"

Çok kötü bir zeminde oynadıklarını ve kayma problemi yaşadıklarını söyleyen Arda, "Zemin çok kötüydü. Çivili krampon giyenler de oldu ama yine de kaydılar. Normal giyenler oldu. Kazandık yine de bahane bulmadan, çok mutluyuz." sözleriyle maç içinde yaşanan düşüşlere açıklık getirdi.

GOLDE ZEMİNİN AZİZLİĞİNE UĞRADIK

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelede zeminin kötülüğü ekranlara da yansırken milli futbolcularımızın birçok kez ayağı kaydı.

Ev sahibinin Radoslav Kirilov ile bulduğu golde ayağı kayan Zeki Çelik, müdahale edemezken topun sırtına da çarpmasıyla kaleci Uğurcan Çakır'ı kontrpiyede bıraktı.