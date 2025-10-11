Nijerya Milli Takımı uçağında korku dolu anlar! Osimhen ve Ndidi...

2026 Dünya Kupası Elemeleri Afrika Elemeleri'nde Benin'i konuk edecek olan Nijerya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, ön camın çatlaması nedeniyle Angola'ya acil iniş yaptı.

KALKIŞTAN KISA SÜRE SONRA CAM ÇATLADI

Nijerya Milli Takımı’nı taşıyan uçağın, sorunsuz başlayan uçuşta kalkıştan kısa bir süre sonra havadayken ön camı çatladı.

PİLOT ACİL İNİŞ YAPTI

Pilot acil bir iniş yaparak uçağı Angola’nın Luanda kentindeki bir havaalanına indirdi.

OYUNCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Uçakta bulunan milli oyuncular, görevliler ve hükümet temsilcileri güvenli bir şekilde uçaktan indirildi.

Dünya Kupası bileti için mücadele eden Nijerya'da Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi de kafilede yer alıyor.