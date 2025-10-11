Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tel Aviv'de Netanyahu'ya ıslık Erdoğan'a teşekkür! 

Tel Aviv'de Netanyahu'ya ıslık Erdoğan'a teşekkür! 

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tel Aviv&#039;de Netanyahu&#039;ya ıslık Erdoğan&#039;a teşekkür! 
İsrail, Netanyahu, Erdoğan, Trump, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'yu övmesini İsrailli kalabalık yuhaladı. Witkoff, konuşması sırasında arabuluculuk çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının "Esirler Meydanı" adı verilen meydanda düzenlediği gösteriye katıldı.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail'e gelen ve Tel Aviv'deki gösteride İsraillilere seslenen Witkoff, uzun süre alkışlar nedeniyle konuşmasına başlayamadı.

"Sayın Başkan (ABD Başkanı Trump) da keşke burada olsaydı." ifadesini kullanan Witkoff'un konuşması, sık sık kalabalık tarafından alkışlarla kesildi.

Witkoff, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan bahsettiğinde ise meydandaki İsrailliler yuhaladı.

Netanyahu'nun adı her geçtiğinde tepki gösteren kalabalık, Netanyahu karşı protestolarda sıkça kullanılan "utan, utan, utan" şeklinde İbranice slogan attı.

Witkoff, kalabalığın tepkisinin sürmesi üzerine "Siz nasıl düşünürsünüz bilemem." diyerek, Netanyahu'nun sürece katkı sunduğunu öne sürdü.

Tel Aviv'de Netanyahu'ya ıslık Erdoğan'a teşekkür!  - 1. Resim

Sahnede Witkoff'un arkasında yer alan Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'ın bu sırada tebessümle bakışması dikkati çekti.

WİTKOFF'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Witkoff, konuşması sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

ABD ile birlikte, anlaşmaya ulaşılmasında arabuluculuk yapan ülkelerin çabalarına işaret eden Witkoff, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan (Başbakan) Şeyh Muhammed, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür ederiz." dedi.

Tel Aviv'de Netanyahu'ya ıslık Erdoğan'a teşekkür!  - 2. Resim

Ardından kürsüye çıkan Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in sözleri de sık sık alkışlarla kesildi. Kushner'in "Bu süreçte Gazze'deki insanlar da çok acı çekti." sözlerini ise kalabalıktan az bir kesim alkışladı.

Kushner, İsrail askerlerini tebrik etti, bugüne onlar sayesinde gelindiğini öne sürdü. İsrailliler, Kushner'in bu sözlerini coşkulu alkışlarla karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya büyük tepki
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya büyük tepki - DünyaYunan askerleri protesto için sokakta! Yeni tasarıya tepkiTrump'tan kapanma krizine sert eleştiri! "Demokratlar yüzünden ABD askeri maaş alamayacak" - DünyaTrump'tan kapanma krizine sert eleştiri!Asya'da korkutan gelişme! Afganistan-Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma - DünyaSınırda çatışmalar şiddetlendiSudan'da sığınak katliamı! 14'ü çocuk 53 kişi öldürüldü - DünyaSudan'da sığınak katliamı! 14'ü çocuk 53 kişi öldürüldüHamas’tan açıklama: Gazze’de ateşkes ve yardımlar takip edilecek - DünyaHamas’tan açıklama: Gazze’de ateşkes ve yardımlar takip edilecekABD'de lise mezunlar buluşmasında silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı - DünyaABD'de mezunlar buluşmasına silahlı saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...