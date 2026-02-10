Çinli Hongqi HS6 PHEV, -20 derecenin altındaki sıcaklıklarda 1131 km yol kat ederek standart, modifiye edilmemiş bir araç kullanılarak Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayının başlarında, Hongqi HS6 PHEV, tam şarj ve yakıt deposu dolu halde yakıt ikmaline gerek kalmadan en uzun mesafeyi kat eden şarj edilebilir hibrit SUV olarak 2327 km ile ilk Guinness Dünya Rekorunu elde etmişti.

Hongqi HS6 PHEV bu kez farklı bir menzil denemesiyle rekorlar kitabına girdi. HS6 PHEV, -20 derecenin altındaki sıcaklıklarda 1131 km yol kat ederek standart, modifiye edilmemiş bir araç kullanılarak "düşük sıcaklıkta, yakıt ikmali yapılmadan bir plug-in hibrit SUV tarafından kat edilen en uzun mesafe" ile Guinness Dünya Rekoru’nu kırdı.

Hongqi HS6 PHEV, geçen yıl Aralık ayında 25.800 ila 33.000 dolar fiyat aralığıyla piyasaya sürüldü ve maksimum 110 kW (148 hp) motor gücüne sahip 1.5T şarj edilebilir hibrit sisteme sahip.

Önden çekişli modelde 168 kW (225 hp) elektrik motoru bulunurken, dört tekerlekten çekişli modelde ek olarak 201 kW (270 hp) arka motor yer alıyor ve bu motorlar 23 kWh ve 40 kWh lityum demir fosfat batarya paketleriyle eşleştirilmiş.

CLTC koşulları altında, saf elektrikli ve kapsamlı menziller sırasıyla 148 km ve 1580 km (23 kWh önden çekişli), 248 km ve 1650 km (40 kWh önden çekişli) ve 225 km ve 1460 km'dir (40 kWh dört tekerlekten çekişli).

4C hızlı şarj desteği bulunan pilin yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olması 15 dakika sürüyor.

ÜLKEMİZDE ÜST MODELİYLE SATIŞTA

Çin’in Rolls-Royce’u olarak bilinen Hongqi E-HS9 ülkemizde satışta bulunuyor. ODMD verilerine göre Ocak ayında modelden 3 adet satılmış.

HONGQI E-HS9; 245 kW’lik 551 HP güç sunan elektrikli motora sahip. 751 Nm tork üretebilen model 4,8 saniyede 0-100 hızlanmasını sağlıyor.

