Galatasaray'ın Süper Lig'den transfer etmek istediği isim ortaya çıktı

Galatasaray'ın Süper Lig'den transfer etmek istediği isim ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ocak ayı transfer döneminde orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen 21 yaşındaki Polonyalı Kacper Kozlowski'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Ara transfer dönemi öncesi planlamalarını yapan Galatasaray'ın, Süper Lig ekibinde forma giyen Polonyalı oyuncu için devreye gireceği ileri sürüldü. 

Orta sahaya takviye yapma planı bulunan Galatasaray'ın, Gaziantep FK'nin Polonyalı orta sahası Kacper Kozlowski ile ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TAKİPTE

Polonya'da yayın yapan TVP Sport'un haberine göre; Galatasaray, Süper Lig'de başarılı bir performans sergileyen Kacper Kozlowski'yu takibe aldı.

LİGDE 2 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Gaziantep FK'nin başarısında önemli bir pay sahibi olan 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'in ilk 8 haftasında iki gollük katkı sağladı.

Galatasaray'ın Süper Lig'den transfer etmek istediği isim ortaya çıktı - 1. Resim

KULÜBÜ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Türkiye'de sadece Galatasaray'ın değil başka takımların da Kozlowski ile ilgilendiği belirtilen haberde, Gaziantep FK'nın ise oyuncusunu satmak istemediği ifade edildi. 

200 BİN EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Gaziantep FK'nin geçen sezon 200 bin euro karşılığında Brighton'dan renklerine kattığı Kozlowski'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

