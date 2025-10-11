Galatasaray Kulübü, 120'nci kuruluş yılını kutladı: Başkan Özbek'i duygulandıran mektup

Sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.Lisedeki etkinliğe; Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski kulüp başkanı Alp Yalman, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri ile birlikte çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.

"SADECE YIL D Ö N Ü M Ü DE Ğİ L, D Ö N Ü M NOKTASI "

Dursun Özbek, Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen törende bir konuşma yaptı.Galatasaray'ın doğum gününü kutladıklarını vurgulayan Özbek, "Burada 120 yıllık bir çınarın gölgesinde, bir okulun duvarlarından filizlenip, bir ulusun gururuna dönüşen Galatasaray Kulübü'nün doğum gününü kutlamak için bir aradayız. Sadece bir yıl dönümünü değil, bir dönüm noktasını da kutluyoruz. Futbolda kazandığımız 25'inci şampiyonlukla 5'inci yıldızı formamıza taşıdık. Bu sadece bir sportif başarı değil, 120 yıllık bir istikrarın, çalışkanlığın ve inancın simgesidir. Galatasaray Kulübü, sadece futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, yüzme, kürek, yelken, sutopu ve daha birçok branşta onlarca kupa kazanan Galatasaray, Türk sporunun her alanında öncü olmayı sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

" Ü LKEN İ N HER K Ö Ş ES İ NDE B İ R GALATASARAY H İ KAYES İ VAR"

Galatasaray'ın finansal bağımsızlığını kazandığını belirten Başkan Özbek, "Finansal bağımsızlığı kazandığımızı gururla söylüyoruz. Göreve geldiğimizden beri sürekli söylediğimiz bir şey vardı. Galatasaray, kimseye muhtaç olmadan kendi gücüyle ayakta durmalıdır. Bu hedefe ulaştık. Galatasaray, Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmadan çıkarak, mali olarak bağımsız, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olmuştur. Galatasaray, sermayesi en yüksek olan spor kulübüdür. Dün Mardin'in Nusaybin ilçesindeydik. Orada binlerce çocuğun gözündeki Galatasaray sevgisini ve umut ışığını gördük. Bu ülkenin her köşesinde bir Galatasaray hikayesi var. Bu hikayeleri büyütmek, çocukların kalbine dokunmak ve Galatasaray'ı bir umut markası haline getirmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"ARTIK Ö RNEK OLMA HEDEF İ NDEY İ Z "

120 yıl önce bir grup gencin Galatasaray Lisesi'nde büyük hayaller kurduğunu dile getiren Özbek, "O gençlerin hayali Türk olmayan takımları yenmekti. Biz, bu hayalleri çoktan aştık. Artık örnek olma hedefindeyiz. Galatasaray'ı kuranlara, yaşatanlara, emek verenlere, sahada ter döken sporculara ve taraftarlara şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"ÇOK DUYGUSAL B İ R AN YA Ş ADIM"

Özbek, kendisi için çok anlamlı bir gün yaşadığını kaydederek, "Galatasaray Lisesi'nin bir anı defteri var. Bu defter çok kıymetli. Bu defteri Mustafa Kemal Atatürk imzaladı. Büyük devlet başkanları da mektebimizi ziyaret ettiğinde bu defteri imzalıyor. Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu ve camianın, verdiğim hizmetlerden dolayı bana yazdığı bir mektup vardı. Mektubun bir örneğini bana verdiler. Çok duygusal bir an yaşadım. İnsanın hayatında önemli günler var. Benim için bugün, o önemli günlerden bir tanesi. Bu anı defterine bana hitaben bir şeyler yazılması beni memnun etti. İyiki bu mektepten mezun oldum" ifadelerini kullandı.

EN KIDEML İ Ü YEDEN 120'NC İ YIL PLAKET İ

Ayrıca törende kulübün kuruluş yılı etkinliğine katılan en kıdemli üye 78 yaşındaki Ahmet Nur Taşpınar, yaş kütüğüne 120'nci yıl plaketini çaktı.

Kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüp üyeliğinde 50'nci yılını dolduranlara madalya takdim edildi.

Ö ZBEK'E TE Ş EKK Ü R YAZISI

Ayrıca Galatasaray Lisesi'nin anı defterine Galatasaray Topluluğu İşbirliği Kurulu'nun ortak önerisiyle Dursun Özbek'e hitaben yazılan teşekkür yazısı hazırlandı. Törende yazının bir örneği Özbek'e takdim edildi.

SON B İ R YILDA KAZANILAN KUPALAR TANITILDI

Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı yapıldı.Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.