Galatasaray ile Senegal arasında kriz çıkarmıştı! Jakobs'un dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'da futbolcular, milli maç haftasında verilen 4 günlük iznin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri Kemerburgaz'da toplandı. RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş derbisini tamamlayamayan Wilfried Singo'nun tedavisi devam ediyor. Hafif sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ise takımdan ayrı çalışıyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılmayan Jakobs'un durumu belli oldu. Milli ara dönüşü iyileşmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcunun, 18 Ekim Cumartesi oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetişebileceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs,bu sezon 10 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.