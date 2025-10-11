Galatasaray ile Senegal arasında kriz çıkarmıştı! Jakobs'un dönüş tarihi belli oldu
Galatasaray forması giyen Ismail Jakobs, davet almasına rağmen sakatlığı sebebiyle Senegal Milli Takımı kampına katılmamıştı. 26 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi netlik kazandı. Senegal Futbol Federasyonu, İstanbul'da kalan futbolcu için Galatasaray Kulübü'ne uyarı yazısı göndermiş, Jakobs'un sakatlığının kendi sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.
Galatasaray'da futbolcular, milli maç haftasında verilen 4 günlük iznin ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri Kemerburgaz'da toplandı. RAMS Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş derbisini tamamlayamayan Wilfried Singo'nun tedavisi devam ediyor. Hafif sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan ise takımdan ayrı çalışıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na katılmayan Jakobs'un durumu belli oldu. Milli ara dönüşü iyileşmesi beklenen 26 yaşındaki futbolcunun, 18 Ekim Cumartesi oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetişebileceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jakobs,bu sezon 10 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.