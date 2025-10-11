Dile kolay tam 206 gün oldu! Mert Hakan Yandaş'tan haber var
Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, son resmi maçına 28 Mart'ta Bodrum FK karşısında çıkmış ve 8 dakikada sahada kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 7 aydır takımını yalnız bırakan 31 yaşındaki futbolcu, önceki gün takıma döndü. Mert Hakan'ın, milli aranın ardından hazır hale gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de kaptan Mert Hakan Yandaş mutluluğu yaşanıyor. Bacağındaki enfeksiyon sebebiyle uzun süre tedavi gören ve bir ay önce bireysel çalışmalara başlayan deneyimli oyuncudan beklenen haber geldi.
7 AYDIR FORMASINDAN UZAK
Son olarak 206 gün önce (28 Mart / Bodrum FK: 2 - Fenerbahçe: 4) sahada yer alan Mert Hakan Yandaş, sakatlığını tamamen atlattı ve önceki gün takımla çalışmalara başladı.
MİLLİ ARA SONRASI GÖREVE HAZIR
2020-2021 sezonundan bu yana Fenerbahçe kadrosunda yer alan, 149 maçta 11 gol ve 22 asist yapan tecrübeli futbolcunun, milli aranın ardından tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor.
