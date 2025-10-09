Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri pişmanlığı: Kayıplara karıştı, herkes şaşkın

Geçen sezon 30 gol atan En-Nesyri bu sezon kayıplara karıştı. Fenerbahçe’nin en skorer ismi Faslı yıldız, attıklarıyla değil kaçırdıklarıyla gündemde. Sarı lacivertliler, Mourinho’nun satışına engel olduğu En-Nesyri ile artık gülemiyor…

EMİN ULUÇ - Bu sezon Fenerbahçe adına atılan gollerin (21 gol) dörtte birine (5 gol, 1 asist) imza atan Youssef En-Nesyri yine istenmeyen adam pozisyonunda. Geçen sezon 52 maça 30 gol, 7 asist sığdırarak takımın en skorer ismi olan ancak tribünler tarafından protesto edilen Faslı yıldız artık gol de atamıyor. Sezona hızlı başlayan ve 9 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen En-Nesyri, son 5 karşılaşmada sessizliğe gömüldü. Son gol sevincini 17 Eylül’deki Alanya maçında yaşayan tecrübeli oyuncu, kaçırdığı fırsatlarla saç baş yoldururken, korkutucu istatistiklere imza attı.

HERKES PİŞMAN OLDU

Ligdeki 8 maçın sadece 3’ünde (4 gol) skor üreten Youssef En-Nesyri, bu golleri ancak 24 şutta bulabildi. Girdiği 5 net pozisyonu harcayan Faslının fırsatları gole çevirme oranı yüzde 17’de kalırken, ceza sahası içinden 22 şutta 4, ceza sahası dışından 2 şutta sıfır isabet yakaladı.

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri pişmanlığı: Kayıplara karıştı, herkes şaşkın - 1. Resim

Ali Koç yönetiminin, geçen sezon 30, bu sezon ise 40 milyon avroluk tekliflere rağmen Jose Mourinho’nun vetosu sebebiyle satmadığı En-Nesyri, sarı lacivertli taraftarlarca istenmeyen adam ilan edilirken, Faslı yıldız da yaz döneminde aldığı ayrılık kararını değiştirdiği için pişman olmuş durumda.

ORTA SAHA ARAYIŞI

Kaleci, savunma, kanatlar ve golcü tercihlerinde sıkıntı çekmeyen Domenico Tedesco, temposunu artırmak istediği takımın “orta”sını bir türlü bulamadı. Şu ana kadar beş farklı deneme yapan İtalyan, hem isimlerden hem de 4-1-4-1’den vazgeçme kararı aldı. Hoca, Karagümrük maçı için İsmail ve Alvarez’i düşünüyor, son isim ise henüz belli değil.

Hamas, ateşkesi kabul etti! İmzalar bugün atılacak
