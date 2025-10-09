Dünya Bankası büyüme tahmin oranını yükseltti!

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu’nda, Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi.

Buna göre Dünya Bankası, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 3,5’e, gelecek yıl için yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye, 2027 yılı için yüzde 4,2’den 4,4’e çıkardı.