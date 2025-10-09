Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dünya Bankası büyüme tahmin oranını yükseltti!

Dünya Bankası büyüme tahmin oranını yükseltti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Bankası büyüme tahmin oranını yükseltti!
Dünya Bankası, Türkiye, Ekonomik Büyüme, Tahmin, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu’nda, Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 3,5’e, gelecek yıl için yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye, 2027 yılı için yüzde 4,2’den 4,4’e çıkardı.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu’nda, Türkiye’nin ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi.

Dünya Bankası büyüme tahmin oranını yükseltti! - 1. Resim

Buna göre Dünya Bankası, büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1’den yüzde 3,5’e, gelecek yıl için yüzde 3,6’dan yüzde 3,7’ye, 2027 yılı için yüzde 4,2’den 4,4’e çıkardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fed tutanakları yayımlandı! "Bu yıl daha fazla faiz indirimi yapılabilir"Vincenzo Montella'dan oyuncularına uyarı: Top bizde kalmalı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AB'nin çelikte kota planına üreticiden tepki! - EkonomiAB'nin çelikte kota planına üreticiden tepki!Gıda sahtekarları durmuyor! Peynirde etiket yalanı - EkonomiGıda sahtekarları durmuyor! Peynirde etiket yalanıKred kartı borcu yapılandırmasında son gün yarın! - EkonomiKred kartı borcu yapılandırmasında son gün yarın!491 farklı dalda kadın esnaf var! Girişimi seviyorlar - Ekonomi491 farklı dalda kadın esnaf var! Girişimi seviyorlarİmitasyon altın furyası büyüyor! Kuyumculara çağrı var: Ürün satışı yasaklansın - Ekonomiİmitasyon altın furyası büyüyor!TCMB Başkanı Karahan ‘yastıkaltı’ yorumuna açıklık getirdi: Altındaki rekor yükseliş tüketimi destekliyor - EkonomiTCMB Başkanı Karahan ‘yastıkaltı’ yorumuna açıklık getirdi: Altındaki rekor yükseliş tüketimi destekliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...