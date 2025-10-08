IMF, 'hazır olun' diyerek tüm dünyayı uyardı! "Artık laf değil icraat lazım"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonomide artan belirsizliklere dikkat çekerek, “Hazırlıklı olun, belirsizlik artık yeni normal” uyarısında bulundu.

Washington’da gelecek hafta gerçekleştirilecek IMF yıllık toplantıları öncesinde konuşan Georgieva, dünya ekonomisinin ABD’nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve ticaret gerilimlerine rağmen “beklenenden güçlü” bir direnç gösterdiğini söyledi.

EKONOMİDE KÜRESEL YAVAŞLAMA

Ancak IMF Başkanı, bu dayanıklılığın henüz tam anlamıyla test edilmediğini belirterek, “Küresel dayanıklılığın sınanacağı dönem yaklaşıyor” ifadesini kullandı.

The Guardian'dan edinilen bilgilere göre, Georgieva, altın fiyatlarının ons başına 4 bin doları aşmasının yatırımcı endişesinin bir göstergesi olduğunu, ABD borsalarında özellikle yapay zekâ şirketleri önderliğinde görülen aşırı değerlemelerin ise “dot-com balonuna” benzer riskler taşıdığını dile getirdi.

IMF’nin temmuz ayında yayımladığı tahmine göre küresel büyüme bu yıl yüzde 3’e gerileyecek. Georgieva, bu oranın “sınırlı bir yavaşlamayı” yansıttığını ancak finansal piyasaların sakin görünümünün “gizli kırılganlıkları” maskelediğini vurguladı.

DÜNYA EKONOMİSİNDE SARTILMA İHTİMALİ

ABD’de hisse senetlerinin son haftalarda rekor seviyelere ulaştığını hatırlatan IMF Başkanı, ani bir düzeltmenin dünya ekonomisinde ciddi sarsıntılara yol açabileceğini belirtti. Georgieva, “Keskin bir düzeltme, finansal koşulları sıkılaştırarak küresel büyümeyi aşağı çekebilir ve gelişmekte olan ülkeleri zor durumda bırakabilir” dedi.

IMF, büyük ekonomilerin küresel dengesizlikleri azaltmaya yönelik adımlar atması gerektiğini vurgularken, ABD’ye bütçe açığını kontrol altına alma çağrısında bulundu. Georgieva, Çin’in de hane halkı harcamalarını artırmak için yapısal reformlara yönelmesi gerektiğini ifade etti.

"LAF DEĞİL İCRAAT ZAMANI"

Bulgar ekonomist Georgieva, Avrupa Birliği’ne de “tek pazarın bütünleştirilmesi” çağrısı yaptı. “Artık laf değil, icraat zamanı” diyen IMF Başkanı, AB’den iş gücü, enerji, mal ve finans piyasalarındaki engelleri kaldırarak “tek Avrupa finans sistemi” oluşturmasını istedi.

Georgieva, konuşmasının sonunda birçok ülkede artan ekonomik hoşnutsuzluğa dikkat çekerek, “Lima’dan Paris’e, Nairobi’den Jakarta’ya kadar milyonlarca genç daha iyi bir gelecek istiyor. Bu talepler göz ardı edilmemeli” uyarısında bulundu.