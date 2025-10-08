Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart'ı yıkan haber

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Stuttgard'da sakatlık şoku yaşandı.

Bild'de yer alan habere göre, sakatlık geçiren 27 yaşındaki golcü Ermedin Demirovic'in 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan Demirovic'in, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Stuttgart forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.