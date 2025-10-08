Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart'ı yıkan haber

Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart'ı yıkan haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin rakibi Stuttgart&#039;ı yıkan haber
Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Stuttgart'a sakatlanan yıldız futbolcu Ermedin Demirovic'ten kötü haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Stuttgard'da sakatlık şoku yaşandı.

Bild'de yer alan habere göre, sakatlık geçiren 27 yaşındaki golcü Ermedin Demirovic'in 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sakatlığı bulunan Demirovic'in, UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ekim'de Fenerbahçe ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Stuttgart forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan Ermedin Demirovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

