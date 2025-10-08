Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor: Fenerbahçe ile anılıyordu, sürpriz gelişme

Süper Lig'de son olarak Bodrum FK'yi çalıştıran Teknik Direktör Volkan Demirel için yeni bir transfer iddiası geldi. Fenerbahçe ile de anılan Volkan Demirel'in, Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor'un başına geçebileceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel'in, teknik direktörlük kariyerine dönmeye hazırlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE ADAYLAR ARASINDAYDI

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan Volkan Demirel, Domenico Tedesco'nun ayrılık ihtimali dillendirilirken aday listesinde yer alıyordu.

SÜPER LİG İDDİASI

Sarı lacivertli ekipte görev alacağına yönelik sık sık iddialar çıkan Volkan Demirel,  başka bir Süper Lig ekibinin başına geçiyor. Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor'un, Volkan Demirel'i listesine eklediği iddia edildi. 

