Beklenmedik ayrılık: Yılmaz Vural'ın görevine son verildi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyerspor'da teknik direktör Yılmaz Vural dönemi sona erdi.
Ajansspor'un haberine göre; Sarıyer yönetimi, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın sözleşmesini sonlandırdı.
4 MAÇTA TEK GALİBİYET
İstanbul ekibinin başında 4 maça çıkan Vural, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
Ligdeki Pendikspor, Amed ve Sakaryaspor maçlarından yenilgiyle ayrılan Vural, tek galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı