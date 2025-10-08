Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beklenmedik ayrılık: Yılmaz Vural'ın görevine son verildi

Beklenmedik ayrılık: Yılmaz Vural'ın görevine son verildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, Teknik Direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyerspor'da teknik direktör Yılmaz Vural dönemi sona erdi.

Ajansspor'un haberine göre; Sarıyer yönetimi, deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural'ın sözleşmesini sonlandırdı.

4 MAÇTA TEK GALİBİYET

İstanbul ekibinin başında 4 maça çıkan Vural, 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. 

Ligdeki Pendikspor, Amed ve Sakaryaspor maçlarından yenilgiyle ayrılan Vural, tek galibiyetini Adana Demirspor karşısında aldı.

 

