Haberler > Spor > 800 nüfuslu balıkçı köyü takımı Mjallby tarih yazıyor: Şampiyonluk sadece bir galibiyet uzaklıkta

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Baltık Denizi kıyısında 800 kişilik balıkçı köyünün takımı olan Mjallby AIF, İsveç 1'inci Futbol Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 4 hafta kala ilk şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanıyor. 1939 yılında kurulan Mjallby ile en yakın takipçisi Hammarby arasında 11 puan bulunuyor.

Yaklaşık 800 kişinin yaşadığı Hallevik Köyü'nün futbol takımı olan Mjallby AIF, milli aranın ardından İsveç 1'inci Futbol Ligi'nde oynanacak ilk maçta, 20 Ekim'de Göteborg deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda ilk lig şampiyonluğunu ilan edecek.

800 nüfuslu balıkçı köyü takımı tarih yazıyor: Şampiyonluk sadece bir galibiyet uzaklıkta - 1. Resim

26 HAFTADA 63 PUAN

Mjallby, İsveç'in 16 takımlı liginde 26 haftada 19 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucu 63 puan topladı. Lider Mjallby ile 52 puanı bulunan en yakın takipçisi Hammarby arasında son 4 hafta öncesinde 11 puan fark bulunuyor.

Son 4 haftada sadece bir galibiyet alması durumunda şampiyonluğa ulaşacak Mjallby, lig ikincisi Hammarby'nin bir sonraki lig maçında galibiyet alamaması durumunda da yine şampiyonluğunu ilan edecek.

800 nüfuslu balıkçı köyü takımı tarih yazıyor: Şampiyonluk sadece bir galibiyet uzaklıkta - 2. Resim

ŞAMPİYON OLURSA İLK DEFA DEVLER LİGİ'NDE OYNAYACAK

1939 yılında kurulan kulüp, ilk kez 1980 yılında boy gösterdiği İsveç'in en üst düzey futbol ligi Allsvenskan'da toplam 13 sezon mücadele etti.

Mjallby, şampiyon olması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynayacak ve aynı zamanda 2026-2027 sezonunda tarihinde ilk defa bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

