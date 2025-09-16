1,5 milyon kişinin kişisel verisi sızdırıldı! İsveç'te skandal

İsveç savcılığı, bir BT sistemleri sağlayıcısına yönelik siber saldırı sonucunda 1,5 milyon kişinin kişisel verilerinin internete sızdırıldığını açıkladı.

İsveç medyası, belediye meclisleri ve özel şirketlerin bu saldırıdan etkilendiğini bildirdi.

Saldırının hedef aldığı kişi sayısı, İsveç'in 10,6 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor.

1,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİSEL VERİ...

Savcılık, sistem sağlayıcısı Miljodata'ya yönelik saldırının 23-24 Ağustos hafta sonu gerçekleştiğini açıkladı.

Savcı Sandra Helgadottir, "Sistem sağlayıcısına yönelik saldırı sırasında çalınan veriler sızdırıldı. Bu, 1,5 milyondan fazla özel şahsa ait verileri ilgilendiriyor" dedi ve veri ihlaliyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini ekledi.

Helgadottir, Datacarry adında bir grubun sorumluluğu üstlendiğini ve soruşturmanın sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespitine odaklandığını söyledi. "Şu anda yabancı bir gücün olaya karıştığını gösteren herhangi bir kanıt yok" dedi.

1,5 BİTCOİN TALEP ETTİLER

İsveç medyası, hackerların verileri yayınlamakla tehdit ettiklerinde 1,5 bitcoin (yaklaşık 170.000 dolar) talep ettiklerini bildirmişti.

Miljodata, hafta sonu verilerin darknet'te yayınlandığını açıkladı. Şirket, sızdırılan verilerin isimler, adresler ve iletişim bilgilerini içerdiğini belirtti.

İsveç Gizlilik Koruma Kurumu, Ağustos ayı sonunda etkilenen taraflardan 250 rapor aldığını açıkladı. Kuruma göre, en az 164 belediye ve dört bölgesel otorite saldırıdan etkilendi. Kamu yayıncısı SVT, özellikle Göteborg şehrindeki çalışanların saldırıdan etkilendiğini bildirdi.

Kamyon üreticisi Volvo, havayolu şirketi SAS ve uçak motoru üreticisi GKN Aerospace dahil olmak üzere bir dizi özel şirketin verileri de ele geçirildi.